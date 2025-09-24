В Омск не пустили тонны опасных томатов из Казахстана

Проблема возникла из-за грубых нарушений законодательства. Деревянная тара не имела сопроводительного фитосанитарного сертификата, который подтверждал бы её безопасность. Кроме того, сертификат на помидоры оказался недействительным, поскольку данные об отправителе не совпадали с информацией, указанной в международной транспортной накладной.