В Омск не пустили тонны опасных томатов из Казахстана

Специалисты управления Россельхознадзора по Омской области совместно с Омской таможней пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии продукции с высоким фитосанитарным риском. Грузовики, прибывшие из Казахстана, были остановлены на контрольных постах «Исилькульский» и «Черлакский». В автомобилях находились 16 тонн свежих томатов и 22 деревянных поддона.
Проблема возникла из-за грубых нарушений законодательства. Деревянная тара не имела сопроводительного фитосанитарного сертификата, который подтверждал бы её безопасность. Кроме того, сертификат на помидоры оказался недействительным, поскольку данные об отправителе не совпадали с информацией, указанной в международной транспортной накладной.
В отношении перевозчиков были составлены протоколы об административных правонарушениях по статье «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции». Грузы были возвращены на территорию Казахстана.