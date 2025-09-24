Ричмонд
В Омск не пустили тонны опасных томатов из Казахстана

Груз был возвращён на территорию соседней страны.

Источник: Om1 Омск

Специалисты управления Россельхознадзора по Омской области совместно с Омской таможней пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии продукции с высоким фитосанитарным риском. Грузовики, прибывшие из Казахстана, были остановлены на контрольных постах «Исилькульский» и «Черлакский». В автомобилях находились 16 тонн свежих томатов и 22 деревянных поддона.

Проблема возникла из-за грубых нарушений законодательства. Деревянная тара не имела сопроводительного фитосанитарного сертификата, который подтверждал бы её безопасность. Кроме того, сертификат на помидоры оказался недействительным, поскольку данные об отправителе не совпадали с информацией, указанной в международной транспортной накладной.

В отношении перевозчиков были составлены протоколы об административных правонарушениях по статье «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции». Грузы были возвращены на территорию Казахстана.