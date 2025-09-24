Бочаров: в Волгоградской области отразили массированную атаку дронов ВСУ

Силы противовоздушной обороны России отразили массированную атаку украинских беспилотников на Волгоградскую область, сообщил глава региона Андрей Бочаров.
«В результате падения обломков БПЛА в ряде районов области зафиксированы возгорания сухой растительности, которые оперативно ликвидированы противопожарными силами», — уточнил губернатор, которого цитирует пресс-служба региональной администрации.
Кроме того, было нарушено электроснабжение в селе Подкуйково Руднянского района. На место прибыли ремонтные бригады. Губернатор также добавил, что ранения людей и повреждений жилых строений удалось не избежать.
Напомним, ночью глава Ростовской области сообщал, что силы ПВО отражали атаку БПЛА на Таганрог, Мясниковский, Миллеровский, Куйбышевский, Шолоховский, Тарасовский и Верхнедонской муниципалитеты. От действий ВСУ пострадали два человека.