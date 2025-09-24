Ричмонд
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко приехала в Минск вместе с сыном Лео

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко приехала в Минск вместе с сыном Лео. Подробности сообщили в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Азаренко 22 сентября посетила первый домашний матч нового чемпионата КХЛ в «Минск-Арене», где хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Барыс» из Казахстана со счетом 1:0. Белорусскую теннисистку вместе с сыном Лео, которые были на трибунах, показали на видео. Викторию Азаренко встретили громкими аплодисментами.

Ранее мы писали, что белорусская теннисистка Арина Соболенко приехала в Минск после победы на US Open 2025: «Поддержала меня в самый трудный момент».

Тем временем белоруска Соболенко показала себя в купальнике на берегу Эгейского моря: «Баланс между работой и личной жизнью».

А еще уроженка Беларуси певица Наталья Подольская рассказала о проблемах в свадебном путешествии на острове Капри: «Серьезно никто не пострадал».