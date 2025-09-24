Белорусская теннисистка Виктория Азаренко приехала в Минск вместе с сыном Лео

Азаренко 22 сентября посетила первый домашний матч нового чемпионата КХЛ в «Минск-Арене», где хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Барыс» из Казахстана со счетом 1:0. Белорусскую теннисистку вместе с сыном Лео, которые были на трибунах, показали на видео. Викторию Азаренко встретили громкими аплодисментами.