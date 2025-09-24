Компаньон судьи Момотова задолжал налоговой миллионы рублей

Ранее Генеральная прокуратура обратилась в суд с иском об изъятии в доход государства около 100 объектов недвижимости, связанных с председателем Совета судей Виктором Момотовым. По данным ведомства, Момотов в действительности является совладельцем сети отелей Marton, общая стоимость которой оценивается примерно в 9 миллиардов рублей. Он занимал должность председателя Совета судей с 2016 года, а до этого являлся секретарём пленума Верховного суда РФ.