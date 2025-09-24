Церковь изменила подход к кремации православных верующих

Тема кремации в православии в последние годы вызывает все больше интереса, особенно на фоне нехватки мест на кладбищах. Русская Православная Церковь недавно дала разъяснения по этому вопросу, обозначив, что кремация не запрещена для верующих.
При этом Церковь подчеркивает, что выбор кремации должен сопровождаться соблюдением духовных норм. Важно, чтобы заупокойные богослужения были проведены до кремации, ведь молитвенная поддержка и забота о душе усопшего остаются главным при любых обстоятельствах.
Священнослужители напоминают, что погребение — это не только практическая необходимость, но и духовное событие. Ключевым остается участие человека в церковной жизни при жизни: исповедь, причастие и молитва. Эти шаги считаются главным подготовительным этапом для перехода в иной мир.
Особое внимание в православной традиции уделяется первым 40 дням после смерти. Именно в этот период душа, по верованиям, проходит испытания и особенно нуждается в молитвах близких, передает «Бриф 24».
Хранение праха умершего родственника дома является не только нежелательным, но и греховным действием. РПЦ допускает кремацию тела, которая не считается традиционной практикой, в ситуациях, когда это необходимо.