В небе над Омском можно будет увидеть комету в конце октября

Комета C/2025 A6 (Lemmon), которая была открыта 3 января 2025 года, начинает ярко проявлять себя на ночном небе. Уже через 10−14 дней она должна стать видимой в бинокли по всей территории России, в том числе в Омске, так как её яркость достигнет 5-й звездной величины.
По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, на данный момент комета находится на расстоянии около 200 миллионов километров от Земли, и это расстояние быстро сокращается на 5 миллионов километров в день. Ожидается, что 3 октября она будет на расстоянии 150 миллионов километров от Земли, а 21 октября пройдёт на минимальном расстоянии в 90 миллионов километров.
Пик яркости кометы ожидается в конце октября — начале ноября, когда она станет видна невооружённым глазом, достигнув 2−4-й звездной величины.
Комета движется по небу в сторону созвездия Большой Медведицы, которое видно с территории Омска, и её можно будет наблюдать в простые оптические приборы в середине октября. В конце месяца, когда комета достигнет пика яркости, она переместится в созвездия Змеи и Змееносца, где её будет видно после захода Солнца.
В настоящее время комету можно увидеть в любительские телескопы — она имеет 8-ю звездную величину.