В небе над Омском можно будет увидеть комету в конце октября

По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, на данный момент комета находится на расстоянии около 200 миллионов километров от Земли, и это расстояние быстро сокращается на 5 миллионов километров в день. Ожидается, что 3 октября она будет на расстоянии 150 миллионов километров от Земли, а 21 октября пройдёт на минимальном расстоянии в 90 миллионов километров.