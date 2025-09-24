Ричмонд
СМИ приглашаются на инаугурацию Главы Чувашии

Управление пресс-службы Администрации Главы Чувашской Республики приглашает представителей средств массовой информации стать свидетелями знакового события — церемонии вступления в должность Главы региона Олега Николаева.

Источник: Комсомольская правда

Торжественное мероприятие, знаменующее начало нового этапа для республики, пройдет 26 сентября в стенах Чувашского государственного театра оперы и балета. Начало запланировано на 11:00.

Для участия в освещении события необходимо пройти обязательную аккредитацию. Заявки принимаются исключительно через специальный онлайн-сервис в разделе «Для СМИ» на официальном сайте Главы Чувашии. Время подачи ограничено: до 14:00 24 сентября.

Те, кто не сможет присутствовать лично, смогут наблюдать за церемонией в прямом эфире. Трансляция будет вестись на Национальной телерадиокомпании Чувашии, а также в ее официальных сообществах в социальных сетях: телеграм-канале «Наши новости» и паблике ВКонтакте «Национальное телевидение Чувашии — Чăваш Ен».