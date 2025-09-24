Ричмонд
Рейс Минеральные Воды — Уфа отменили из-за технической ошибки самолета

Инцидент произошел в ночь на 18 сентября.

Рейс Минеральные Воды — Уфа отменили из-за технической неисправности самолета. Самолет авиакомпании «Азимут» вернулся на стоянку в аэропорту вылета после выявления технической неисправности на борту. Инцидент произошел в ночь на 18 сентября.

Инцидент произошел в аэропорту Минеральные Воды, сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент». Воздушное судно уже находилось на месте запуска, когда было принято решение о возврате на стоянку. Подробности технической неисправности не раскрываются.

Отметим, что в этот день из Минеральных вод по техническим причинам были возвращены на стоянку три самолета. Помимо Уфы были отменены полеты в Ереван и Иваново.