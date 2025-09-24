Команды системы «Авангарда» одержали 20 из 22 побед на старте сезона

Омский «Авангард» в минувший вторник, 23 сентября, обыграл на выезде питерский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:2).
Эта победа стала для подопечных Ги Буше шестой в семи последних матчах. «Ястребы» с 12 очками занимают второе место в таблице Восточной конференции. Своё единственное поражение «Авангард» потерпел 8 сентября от казанского «Ак Барса» — 1:2.
Другие команды системы «Авангарда» возглавляют турнирные таблицы в своих чемпионатах. «Омские Крылья», одержав во вторник домашнюю победу над красноярским «Соколом» (4:2), лидируют в чемпионате Всероссийской хоккейной лиги. У команды Луи Робитайла 7 побед в 8 играх и 15 очков. Единственное поражение фарм-клуб потерпел в овертайме от питерского «Динамо» (3:4).
Молодёжная команда «Омские Ястребы» не знает поражений в регулярном чемпионате МХЛ. Команда Виталия Черночуба победила во всех семи играх на старте сезона и уверенно возглавляет Золотой дивизион Восточной конференции.
Таким образом, суммарно три клуба системы «Авангарда» победили в 20 из 22 официальных игр. Одно поражение в овертайме потерпели «Омские Крылья», одно поражение в основное время — на счету главной команды.