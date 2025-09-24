Команды системы «Авангарда» одержали 20 из 22 побед на старте сезона

Другие команды системы «Авангарда» возглавляют турнирные таблицы в своих чемпионатах. «Омские Крылья», одержав во вторник домашнюю победу над красноярским «Соколом» (4:2), лидируют в чемпионате Всероссийской хоккейной лиги. У команды Луи Робитайла 7 побед в 8 играх и 15 очков. Единственное поражение фарм-клуб потерпел в овертайме от питерского «Динамо» (3:4).