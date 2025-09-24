СК начал проверку из-за массовых жалоб омичей на выбросы с промпредприятий

Следственное управление СК России по Омской области начало процессуальную проверку по факту массовых жалоб жителей на систематические выбросы вредных веществ в атмосферу. Основанием для проверки стали многочисленные обращения омичей в социальных сетях и СМИ о том, что они буквально «задыхаются» от выбросов промышленных предприятий.
Поводом для вмешательства следствия стали массовые обращения граждан в комментариях под постами Информационного центра СУ СК России. Жители жаловались, что многочисленные обращения в различные компетентные органы не принесли результатов.
Руководитель СУ СК РФ по Омской области Виталий Батищев поручил подчинённым организовать проверку по ст. 251 УК РФ «Загрязнение атмосферы». Эта уголовная статья предусматривает ответственность за нарушение правил выбросов загрязняющих веществ в атмосферу либо нарушение эксплуатации сооружений и оборудования.
