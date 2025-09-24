СК начал проверку из-за массовых жалоб омичей на выбросы с промпредприятий

Следственное управление СК России по Омской области начало процессуальную проверку по факту массовых жалоб жителей на систематические выбросы вредных веществ в атмосферу. Основанием для проверки стали многочисленные обращения омичей в социальных сетях и СМИ о том, что они буквально «задыхаются» от выбросов промышленных предприятий.