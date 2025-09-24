Ричмонд
Белоруска оплатила долг по коммуналке, когда ей отключили интернет

Жительница Чечерска рассчиталась с долгами по коммуналке после отключения интернета.

Источник: Комсомольская правда

Белоруска оплатила долг по коммуналке, когда ей отключили интернет. Подробности сообщили в пресс-службе Главного управления юстиции Гомельского облисполкома.

«Жительница Чечерска оплатила услуги ЖКХ только после отключения интернета», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что 29-летняя жительница на протяжении нескольких месяцев игнорировала оплату коммунальных услуг. Из-за этого ее долг составил более тысячи рублей. В связи с этим коммунальное предприятие обратилось в районный отдел принудительного исполнения.

В пресс-службе уточнили, что визиты к женщине не принесли результата: имущество, на которое можно было бы наложить арест, обнаружить не удалось. Судебный исполнитель приняла решение применить другие меры воздействия, которые дали результат. Белоруске ограничили доступ к мобильной связи, а также отключили интернет.

«Должница неоднократно приходила в ОПИ и жаловалась на ухудшение качества жизни. Но осознав, что скандалами делу не поможешь, она все же оплатила долг. В тот же день доступ к связи и интернету был восстановлен», — сообщили подробности в ведомстве.

Тем временем белоруска выплатила 36 000 рублей компенсации из-за косметики на Wildberries.

Кстати, популярный у белорусов Wildberries изменил условия оплаты заказов.

Также мы писали, что штормовое предупреждение из-за заморозков в Беларуси объявлено на 25 сентября.

