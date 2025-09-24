Ричмонд
163 рыбы в багажнике: злостных браконьеров поймали гаишники

ГАИ Башкирии задержала браконьеров с 163 рыбами в багажнике.

Источник: Комсомольская правда

В Зианчуринском районе Башкирии сотрудники Госавтоинспекции поймали браконьеров, незаконно выловивших более 160 рыб с помощью сетей. Как сообщил глава дорожной полиции республики Владимир Севастьянов, инцидент произошел ночью на улице Энергетиков в селе Исянгулово.

Правоохранители остановили Lada Niva, за рулем которого был 67-летний мужчина, также в салоне был 36-летний пассажир. Инспекторы обнаружили в багажнике шесть рыболовных сетей, резиновую лодку, два спиннинга, весы и 163 рыбы различных пород. При этом разрешения на лов рыбы с использованием сетей у мужчин не оказалось.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Все орудия лова и улов изъяли, а задержанных доставили в полицейское отделение для дальнейшего разбирательства.

— По факту преступления будет принято процессуальное решение, — заявил Севастьянов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.