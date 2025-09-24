Опасная вспышка прошла на Солнце, ее облака плазмы уже летят к Земле

23 сентября на Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности. Ее зафиксировали специалисты Института прикладной геофизики. Событие класса M1.0 началось в 13:34 по московскому времени и длилось около 26 минут.
В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН напомнили, что в этот день прогнозировалась слабо повышенная активность, сопровождающаяся умеренными рисками для Земли. Ученые пояснили, что вспышки делятся на классы от A до X, при этом каждая следующая категория в десять раз мощнее предыдущей.
Такие явления могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. Достигнув Земли, они вызывают магнитные бури, способные влиять на спутники, системы связи и самочувствие метеозависимых людей, передает ТАСС.
Специалисты зафиксировали на Солнце сильную вспышку предпоследнего класса мощности в ночь на 20 сентября. Ночью 12 августа Солнце выбросило новый гигантский протуберанец после двух недель без подобных явлений. Ученые отметили, что в случае попадания протуберанцев по Земле они вызывают сильные бури высших геомагнитных уровней. Последний раз такой случай был в начале июня и вызвал магнитную бурю уровня G4.