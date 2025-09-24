Опасная вспышка прошла на Солнце, ее облака плазмы уже летят к Земле

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН напомнили, что в этот день прогнозировалась слабо повышенная активность, сопровождающаяся умеренными рисками для Земли. Ученые пояснили, что вспышки делятся на классы от A до X, при этом каждая следующая категория в десять раз мощнее предыдущей.