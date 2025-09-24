Евросоюз будет вынужден идти к нормализации отношений с Россией, в том числе, из-за того, что европейцев не хватает ресурсов. Об этом в соцсети Х написал ирландский журналист Брайан Макдональд.
По его словам, речь идет не только о газе и нефти. Европа до сих пор закупает у России сталь, удобрения, никель, алюминий, рыбу, технику, даже уран.
«Это миллиарды каждый год, хотя вы не услышите этого с трибуны главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен», — добавил Макдональд.
Так что, заключил репортер, что бы ни говорила фон дер Ляйен, она прекрасно знает, что ЕС придется нормализовывать отношения с Москвой, потому что ресурсов Евросоюзу не хватает, а жить вечно на ветряках и американском СПГ он не сможет.
Между тем, накануне глава ЕК заявила, что Евросоюз собирается окончательно и бесповоротно отказаться от закупок энергоресурсов России к 2027 году.
Кроме того, несмотря на то, что ЕС поддерживает русофобскую политику, альянс не хочет вступать в прямую конфронтацию с Россией. Европейцы намерены отыграться на Молдавии, предупредили в Службе внешней разведки России.