Фигуриста Марка Кондратюка внесли в базу «Миротворца»*

Чемпиона Европы по фигурному катанию 2022 года Марка Кондратюка внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»*, сообщается на сайте ресурса.
Фигуристу вменяют «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», передает ТАСС.
Ранее двухлетняя девочка из России была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец»*, где размещают личную информацию о людях, которых создатели ресурса посчитали врагами страны. Малышку обвинили в том, что она якобы нарушила государственную границу Украины, когда ездила с родителями в Луганскую Народную Республику.
Ранее на сайте также появилось личное дело олимпийского чемпиона и капитана московского ЦСКА Никиты Нестерова. Кроме того, в базу «Миротворца»* внесли олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову. Спортсменка оказалась там из-за участия в фестивале «Таврида. Арт» в 2021 году.
Американский кинорежиссер Вуди Аллен тоже был внесен в базу данных экстремистского ресурса. Он выступил на Московской неделе кино и заявил, что ему нравится российское кино.
*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.