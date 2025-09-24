Фигуриста Марка Кондратюка внесли в базу «Миротворца»*

Ранее двухлетняя девочка из России была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец»*, где размещают личную информацию о людях, которых создатели ресурса посчитали врагами страны. Малышку обвинили в том, что она якобы нарушила государственную границу Украины, когда ездила с родителями в Луганскую Народную Республику.