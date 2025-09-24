Минобороны: ПВО за ночь сбила 70 дронов ВСУ над регионами России

За прошедшую ночь силы ПВО сбили 70 украинских беспилотников над различными регионами России. Об этом в среду, 24 сентября, сообщили в Министерстве обороны.
— В течение прошедшей ночи с 23:00 по московскому времени до 07:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, атаки были пресечены в небе над Белгородской, Курской, Ростовской и Волгоградской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря, передает Telegram-канал МО РФ.
23 сентября средства противовоздушной обороны ликвидировали 19 украинских БПЛА за вечер над четырьмя регионами РФ и акваторией Черного моря.
В этот же день при атаке ВСУ на Белгород пострадали пять человек, сообщил глава области Вячеслав Гладков. Удар ВСУ пришелся по территории коммерческого объекта. Трое мужчин и женщина получили осколочные ранения рук и ног, еще у одного пострадавшего — артериальное кровотечение и осколочные раны ног. Людей доставили в больницу, им оказывают необходимую медпомощь.
Также серия взрывов произошла над Таганрогом Ростовской области. Предварительно, силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников ВСУ.