В аэропортах Сочи и Геленджика введены временные ограничения

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов ввели в воздушных гаванях Сочи и Геленджика. Об этом проинформировал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
По его словам, такие меры приняты с целью обеспечения безопасности полетов.
«Аэропорты Сочи, Геленджика. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил Кореняко.
Ранее стало известно, что аэропорт Краснодара 17 сентября возобновил регулярные полёты гражданской авиации. Воздушное пространство над столицей региона было закрыто по соображениям безопасности с 2022 года.