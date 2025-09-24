Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропортах Сочи и Геленджика введены временные ограничения

Ограничения нужны для обеспечения безопасности полётов, заявили в Росавиации.

Источник: Аргументы и факты

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов ввели в воздушных гаванях Сочи и Геленджика. Об этом проинформировал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, такие меры приняты с целью обеспечения безопасности полетов.

«Аэропорты Сочи, Геленджика. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил Кореняко.

Ранее стало известно, что аэропорт Краснодара 17 сентября возобновил регулярные полёты гражданской авиации. Воздушное пространство над столицей региона было закрыто по соображениям безопасности с 2022 года.