Голы Чистякова и Игумнова принесли омскому «Авангарду» выездную победу над СКА

Во вторник, 23 сентября, омские хоккеисты сыграли в Петербурге со СКА и победили 4:2. Решающий гол они оформили на 59-й минуте встречи.
Гости успешно начали встречу, поведя на второй минуте. Ибрагимов и Лажуа отпасовали Потуральски, а тот оформил гол. До перерыва преимущество удалось увеличить, когда отличился в большинстве уже Василий Пономарев.
СКА во втором периоде ответил одним голом, когда у него на 27-й минуте отличился Менелл. Далее питерцы могли пропустить трижды, когда гости убегали один на один с их вратарем, но голкипер же всю эту ситуацию и спасал.
В третьем отрезке армейцы смогли сравнять счет, когда Матвей Короткий попал в дальний угол на 48-й минуте. По сути сторонам пришлось все начинать с нуля, но будущий успех «Авангарда» был совсем не очевиден… Сначала он выстоял в меньшинстве, а далее удался дальний бросок у Семена Чистякова — 3:2. Дальнейший сюжет определило то, что питерцы усиленно бросились отыгрываться, за счет смены вратаря на полевого создав искусственное большинство. А гости этим и воспользовались, когда Иван Игумнов бросил издалека в пустые ворота. Итого 4:2, успех омичей.
Далее «ястребы» сыграют 25 сентября с «Трактором» на его льду.
