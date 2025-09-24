Голы Чистякова и Игумнова принесли омскому «Авангарду» выездную победу над СКА

В третьем отрезке армейцы смогли сравнять счет, когда Матвей Короткий попал в дальний угол на 48-й минуте. По сути сторонам пришлось все начинать с нуля, но будущий успех «Авангарда» был совсем не очевиден… Сначала он выстоял в меньшинстве, а далее удался дальний бросок у Семена Чистякова — 3:2. Дальнейший сюжет определило то, что питерцы усиленно бросились отыгрываться, за счет смены вратаря на полевого создав искусственное большинство. А гости этим и воспользовались, когда Иван Игумнов бросил издалека в пустые ворота. Итого 4:2, успех омичей.