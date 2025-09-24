ФСБ предотвратила в Новосибирске теракт против сотрудника ФССП

Российские силовики в Новосибирске предотвратили теракт против должностного лица регионального подразделения Федеральной службы судебных приставов РФ, сообщило управление ФСБ России по Новосибирской области.
Сотрудники ведомства пресекли нападение, действуя вместе с военной контрразведкой. В результате этой работы был задержан житель Новосибирска 1989 года рождения.
По информации ФСБ, мужчина, испытывая личную неприязнь к органам исполнительной власти, создал в соцсетях сообщество для дестабилизации деятельности Федеральной службы судебных приставов.
«В результате проведения острых оперативно-разыскных мероприятий новосибирец задержан с поличным при попытке поджога домовладения сотрудника ФССП с помощью легковоспламеняющейся жидкости», — отмечается в сообщении.
Против мужчины возбудили уголовное дело о покушении на террористический акт (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ). Его арестовали на два месяца.
Напомним, в середине августа ФСБ задержала подозреваемого в подготовке убийства высокопоставленного военнослужащего Минобороны России. По данным следствия, он действовал по заданию спецслужб Украины и собирался совершить теракт в Подмосковье. Для этого мужчина изготовил самодельное взрывное устройство, которое замаскировал в автомобиле.