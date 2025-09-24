ФСБ предотвратила в Новосибирске теракт против сотрудника ФССП

Напомним, в середине августа ФСБ задержала подозреваемого в подготовке убийства высокопоставленного военнослужащего Минобороны России. По данным следствия, он действовал по заданию спецслужб Украины и собирался совершить теракт в Подмосковье. Для этого мужчина изготовил самодельное взрывное устройство, которое замаскировал в автомобиле.