Найденные в болоте останки девушки смогли опознать только через 50 лет: что помогло

В США смогли идентифицировать останки девушки из штата Орегон, которая пропала без вести 50 лет назад. Об этом пишет журнал People.
Как передает издание, 21-летнюю Мэрион Винетту Нэгл Макуортер в последний раз видели в торговом центре в городе Тайгард в октябре 1974 года. Два года спустя в болотистой местности недалеко от Каскадных гор охотник обнаружил человеческие останки и сообщил властям.
«Позже следователи обнаружили другие части скелета, а также джинсы, кожаное пальто, кожаный ремень с бусинами, два металлических кольца и башмак», — отмечается в публикации.
Однако даже с таким набором вещей идентифицировать найденные останки тогда не удалось. В современные базы данных ДНК американки попала еще в 2010 году, но прорыв произошел только через 15 лет — в июне 2025 года, когда в базе появились данные её двоюродной сестры. Проверка показала совпадение.
В итоге следователи установили, что в день исчезновения девушка просила свою тётю забрать её из торгового центра, но они так и не встретились. Почти 20 лет спустя тётя сообщила, что Макуортер тогда рассказывала о мужчине на белом пикапе, который предложил её подвезти. Правоохранители продолжают расследование обстоятельств смерти.
