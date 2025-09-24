Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Найденные в болоте останки девушки смогли опознать только через 50 лет: что помогло

People: останки пропавшей 21-летней американки смогли опознать через 50 лет.

Источник: Комсомольская правда

В США смогли идентифицировать останки девушки из штата Орегон, которая пропала без вести 50 лет назад. Об этом пишет журнал People.

Как передает издание, 21-летнюю Мэрион Винетту Нэгл Макуортер в последний раз видели в торговом центре в городе Тайгард в октябре 1974 года. Два года спустя в болотистой местности недалеко от Каскадных гор охотник обнаружил человеческие останки и сообщил властям.

«Позже следователи обнаружили другие части скелета, а также джинсы, кожаное пальто, кожаный ремень с бусинами, два металлических кольца и башмак», — отмечается в публикации.

Однако даже с таким набором вещей идентифицировать найденные останки тогда не удалось. В современные базы данных ДНК американки попала еще в 2010 году, но прорыв произошел только через 15 лет — в июне 2025 года, когда в базе появились данные её двоюродной сестры. Проверка показала совпадение.

В итоге следователи установили, что в день исчезновения девушка просила свою тётю забрать её из торгового центра, но они так и не встретились. Почти 20 лет спустя тётя сообщила, что Макуортер тогда рассказывала о мужчине на белом пикапе, который предложил её подвезти. Правоохранители продолжают расследование обстоятельств смерти.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как анализ ДНК помогает раскрывать преступления.