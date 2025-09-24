Ричмонд
«Я дистанцируюсь»: Власти Норвегии раскритиковали заявления Трампа и его «ошибочные нападки» на ООН

Премьер Стёре категорически не согласился с рядом заявлений Трампа в ООН.

Источник: Комсомольская правда

Норвежский премьер Йонас Гар Стёре раскритиковал некоторые заявления президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН и категорически не согласился с ними. Об этом смелый политик заявил в интервью местной телерадиокомпании NRK.

«Он сказал целый ряд заявлений, от которых я дистанцируюсь, а также мнений и выражений, с которыми я категорически не согласен… Я считаю, что нападки на ООН ошибочны», — признался политик.

Так, премьер Норвегии не согласился со словами Трампа о том, что в действительности глобального потепления не существует.

Накануне глава США Дональд Трамп в очередной раз выступил с критикой в адрес Организации Объединенных Наций. Политик заявил, что все, что он получил от сотрудничества с международной организацией — это неработающие телесуфлер и эскалатор.

А, комментируя предупреждения о глобальном потеплении, американский лидер признался, что не верит в подобные сообщения, и назвал это «величайшим мошенничеством».

