Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за обрыва кабеля в Уфе прекратил работу трамвайный маршрут № 8

В Уфе перестал работать трамвайный маршрут № 8.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 24 сентября, в Уфе временно приостановлено движение трамваев маршрут № 8. Как сообщает информационный канал транспортного обслуживания населения города, служба энергохозяйства с бригадой кабельщиков начала аварийно-восстановительные работы по поиску и устранению повреждения кабеля для подачи электроэнергии.

В связи с этим были введены изменения в движение троллейбусов:

— № 9 — движение будет осуществляться по маршруту «Троллейбусное депо № 2 — ТЭЦ-1» в прямом направлении по улице Первомайской, в обратном направлении по Кольцевой.

— № 10 — движение будет осуществляться по маршруту «Троллейбусное депо № 2 — ТЭЦ-1» в прямом направлении по улице Кольцевой, в обратном направлении по Первомайской.

Троллейбусы, оборудованные системой автономного хода, продолжают работу по установленным маршрутам без изменений.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.