Из-за обрыва кабеля в Уфе прекратил работу трамвайный маршрут № 8

Сегодня, 24 сентября, в Уфе временно приостановлено движение трамваев маршрут № 8. Как сообщает информационный канал транспортного обслуживания населения города, служба энергохозяйства с бригадой кабельщиков начала аварийно-восстановительные работы по поиску и устранению повреждения кабеля для подачи электроэнергии.
В связи с этим были введены изменения в движение троллейбусов:
— № 9 — движение будет осуществляться по маршруту «Троллейбусное депо № 2 — ТЭЦ-1» в прямом направлении по улице Первомайской, в обратном направлении по Кольцевой.
— № 10 — движение будет осуществляться по маршруту «Троллейбусное депо № 2 — ТЭЦ-1» в прямом направлении по улице Кольцевой, в обратном направлении по Первомайской.
Троллейбусы, оборудованные системой автономного хода, продолжают работу по установленным маршрутам без изменений.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.