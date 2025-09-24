Солнце нам в помощь: Жители Кишинева на целый день останутся без света — публикуем адреса

Отключения света запланированы в среду, 24 сентября, в двух секторах столицы.
Публикуем список адресов.
Центр:
Ул. Академией, 11, 11/2, 11/4, 11/6, 11/8, 11/3, 11/5, 13/1, 13/3, 13/4, 15, 15/1, 15/2, 17, 17A, Д. Виилор, 95, шос. Хынчешть, 62, Л. Качиньского, 8, M. Г. Гросу, 20, 27, 29, В. Купча, 10, 52−84, 67−109, В. Докучаева, 29, 36, 40 — с 11:00 до 16:00.
Ул. Сф. Георге, 49 — с 09:00 до 16:20.
Ул. Г. Кодряну, 24, 27, 36, 53, Хумулешть, 2−14, 9−13, Рошиорь, 1/1 — с 09:30 до 16:30.
Рышкановка:
Московский пр-т, 28 — с 09:30 до 17:00.
