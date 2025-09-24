В Волгоградской области после укусов клещей боррелиозом заразились 11 человек

С начала сезона активности кровососущих паукообразных в медучреждения по поводу их укусов обратились 1805 человек.
За последнюю неделю жертвами клещей стали 6 волгоградцев, на прошлой неделе — 12. Таким образом, специалисты фиксируют снижение активности опасных кровососущих в Волгоградской области. Однако на этой неделе был зафиксирован еще 1 случай заражения боррелиозом.
Всего по состоянию на 23 сентября на территории региона зарегистрировали среди населения 3 случая крымской геморрагической лихорадки и 11 случаев иксодового клещевого боррелиоза.