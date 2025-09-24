В Волгоградской области после укусов клещей боррелиозом заразились 11 человек

За последнюю неделю жертвами клещей стали 6 волгоградцев, на прошлой неделе — 12. Таким образом, специалисты фиксируют снижение активности опасных кровососущих в Волгоградской области. Однако на этой неделе был зафиксирован еще 1 случай заражения боррелиозом.