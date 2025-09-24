Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области после укусов клещей боррелиозом заразились 11 человек

В региональном управлении Роспотребнадзора напоминают, что на территории области функционируют природные очаги инфекций, передающихся через укусы клещей.

С начала сезона активности кровососущих паукообразных в медучреждения по поводу их укусов обратились 1805 человек.

За последнюю неделю жертвами клещей стали 6 волгоградцев, на прошлой неделе — 12. Таким образом, специалисты фиксируют снижение активности опасных кровососущих в Волгоградской области. Однако на этой неделе был зафиксирован еще 1 случай заражения боррелиозом.

Всего по состоянию на 23 сентября на территории региона зарегистрировали среди населения 3 случая крымской геморрагической лихорадки и 11 случаев иксодового клещевого боррелиоза.