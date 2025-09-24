Цены на автотранспорт снизились на 20,2% в Иркутской области

В августе 2025 года в Иркутской области индекс цен производителей промышленных товаров, предназначенных для реализации на рынке в Иркутской области составил 100,2% к предыдущему месяцу. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутскстате.
Особенно значительное снижение цен наблюдается в следующих отраслях: автотранспортные средства — снижение на 20,2%. Добыча и обогащение железных руд — снижение на 5,9%, что может быть связано с оптимизацией производственных процессов. Производство бумаги и бумажных изделий, компьютеров — снижение на 2−3%, что указывает на улучшение ценовой политики в этих секторах.
Индекс цен в сфере производства пищевых продуктов составил 100,9%. Однако, несмотря на общий рост, некоторые категории продуктов показали снижение: переработанная рыба — снижение на 5,9%. Это может быть связано с увеличением предложения на рынке.
— Молочная продукция подорожала на 1,5%, переработанное мясо — на 1,6%Молочная продукция подорожала на 1,5%, переработанное мясо — на 1,6%, — рассказывают специалисты.
В других отраслях также наблюдаются изменения: нефтедобыча — повышение цен на 4,6%. Металлургические предприятия: повышение на 3,4%.