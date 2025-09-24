Цены на автотранспорт снизились на 20,2% в Иркутской области

Особенно значительное снижение цен наблюдается в следующих отраслях: автотранспортные средства — снижение на 20,2%. Добыча и обогащение железных руд — снижение на 5,9%, что может быть связано с оптимизацией производственных процессов. Производство бумаги и бумажных изделий, компьютеров — снижение на 2−3%, что указывает на улучшение ценовой политики в этих секторах.