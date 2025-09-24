Жители приграничных районов Курской области готовы работать, несмотря на атаки дронов

"Весной мы приезжали на наши площадки. Когда зашли, были в ужасе. Там дохлые свинья остались, там кошмар вообще, конечно. Мы пытались убраться, но пока нет возможности. Понимаете, убрать не такая большая проблема. Мы можем все сжечь, у нас есть крематорий, как это положено. Большая проблема нам запуститься, дать людям работать, потому что без помощи мы это не сделаем, нужны огромнейшие деньги. Возможно, это теперь будет не свинокомплекс, может, другое что-то — было бы любое производство, а люди придут.