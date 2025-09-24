Штампы из Турции стали поводом для отказа: россияне жалуются на проблемы при въезде в Китай

«Мы собирались в Тибет — приехали в Непал, отправились в поход, а затем вернулись с планом попасть в Китай. Из нашей группы разрешение на въезд получили восемь человек, а нам с женой отказали. В отеле были еще двое с такой же ситуацией. Общим у всех оказались турецкие штампы в паспортах. Кто-то был в Турции две недели, а мы — почти восемь месяцев. Нам отказали в визе и не выдали разрешение на посещение Тибета», — рассказал автор телеграм-канала Alexander Pilot в эфире «Ъ FM».