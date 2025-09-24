Инфляция в Омской области в августе снизилась до 7,8%

Однако не все товары подешевели: кофе заметно подорожал из-за неурожая в странах-производителях. Кроме того, перед началом учебного сезона выросли цены на смартфоны. В то же время распродажи и укрепление рубля способствовали удешевлению парфюмерии, бытовой техники и иномарок, отметила заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Наталья Стрельникова.