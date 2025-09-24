Инфляция в Омской области в августе снизилась до 7,8%

В августе потребительские цены в Омской области снизились на 1,1%, что привело к замедлению годовой инфляции до 7,8%. Этот показатель оказался ниже общероссийского уровня. Основными драйверами снижения цен стали сезонное подешевевшие овощи и фрукты, а также снижение стоимости сахара на фоне увеличения поставок.
Однако не все товары подешевели: кофе заметно подорожал из-за неурожая в странах-производителях. Кроме того, перед началом учебного сезона выросли цены на смартфоны. В то же время распродажи и укрепление рубля способствовали удешевлению парфюмерии, бытовой техники и иномарок, отметила заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Наталья Стрельникова.
Сезонное снижение спроса также сказалось на стоимости отдыха: путевки на курорты Черноморского побережья и в Закавказье подешевели.
Банк России продолжает проводить экономическую политику, направленную на достижение целевого уровня инфляции в 4% к 2026 году.
