Разработан новый тип носителя для трансплантации клеток

Однако существует проблема — контракция, то есть сжатие коллагенового геля во время культивирования на скаффолде. Недостаточная упругость геля вызывает изменение формы клеток на округлую, что негативно сказывается на их способности размножению. Также снижается их способность к синтезу белков внеклеточного матрикса, что мешает формированию структур, похожих на натуральную ткань, и уменьшает эффективность регенерации тканей после трансплантации в поврежденную область.