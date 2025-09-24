«В голове не укладывается»: Камала Харрис рассказала об обиде на Джо Байдена

Бывшая вице-президент США Камала Харрис выпустила мемуары о президентских выборах 2024 года, в рамках которых была вынуждена сменить экс-лидера страны Джо Байдена за 107 дней до голосования: в книге «107 дней» Харрис откровенно рассказала об этом периоде.
Харрис рассказала, что ее часто отодвигали на второй план: по ее словам, команда Байдена не понимала, что успех Камалы на посту вице-президента был жизненно важен для Демократической партии.
Помимо этого, экс-кандидат считает решение оставить вопрос переизбрания Байдена на усмотрение его родных ошибкой демократов.
Харрис вспоминает, что 10 сентября 2024 года Байден ей позвонил, чтобы пожелать удачи, но, по ее словам, это было сделано крайне сухо. Она также отметила, что экс-президент сообщил ей, что высокопоставленные лица из Филадельфии не станут голосовать за нее из-за того, что Камала якобы негативно высказывалась о Джо.
— У меня просто в голове не укладывалось: зачем он звонит мне именно сейчас, да еще и сводит все к своей истории, — приводит выдержку из книги РБК.
Президентские выборы в США прошли 5 ноября (в ночь с 5 на 6 ноября по московскому времени) 2024 года. Основными кандидатами на них были экс-президент Дональд Трамп от Республиканской партии и нынешний вице-президент Камала Харрис от Демократической партии. Победу на них одержал республиканец.