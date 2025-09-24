Ричмонд
Росавиация сообщила о снятии ограничений на полёты в Сочи и Геленджике

Аэропорты Сочи и Геленджика возобновили приём и отправку воздушных судов. Ограничения были введены для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщили в Росавиации.

Источник: Life.ru

«В период действия ограничений на запасные аэродромы “ушли” семь самолётов, выполнявших рейсы в Сочи», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что за минувшую ночь российские расчёты ПВО перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотников над несколькими российскими регионами. По данным Минобороны РФ, Вооружённые силы Украины пытались атаковать Белгородскую, Курскую, Ростовскую и Волгоградскую области. Украинские дроны также были сбиты над Крымом и акваторией Чёрного моря.

