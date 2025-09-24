ЕС ужесточил правила: Италия запретила россиянам посещать семь европейских стран

Как сообщили российские туристы, не так давно они получили шенгенскую визу в Италию, однако в документе увидели странную пометку. В ней указано, что въезд закрыт в семь стран: Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию, Латвию и Литву. В эти страны, судя по визе, не пропустят даже транзитом. Со слов путешественников, при поездках на поезде появились контролёры, проверяющие визы, тогда как в аэропортах система автоматически не допускает российских туристов к рейсам в запрещённые страны ЕС.