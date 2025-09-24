Отклонения в питании провоцируют стресс у мышей

«По нашему мнению, изменение рациона приводит к адаптивным изменениям микробиоты. В связи с этим изменяется синтез короткоцепочечных жирных кислот, которые выделяются микроорганизмами и выступают в качестве информационных молекул, поддерживающих связь “кишечник — мозг”. Как видно из исследования, период адаптации занимал несколько недель, а потом все пришло в относительную норму и организм подстроился к вынужденной диете. Изменение рациона питания запускает ряд адаптивных трансформаций, которые отражаются и на психоэмоциональном состоянии живого организма. Вероятнее всего, затем наступила бы декомпенсация, и мы зафиксировали бы патологические изменения с последующим развитием заболевания», — сказала ведущий научный сотрудник лаборатории менеджмента здоровья и физической активности ФФК ТГУ, одна из авторов статьи Анастасия Кабачкова.