Что изменится в жизни россиян с 1 октября

— В России начнут внедрять цифровой рубль. С 1 октября стартует первый подготовительный этап введения электронной валюты. Начиная с этой даты цифровой рубль может быть использован государством для некоторых бюджетных трат. Перечень таких расходов будет согласован с ЦБ РФ и строго ограничен. Отметим, с 1 января следующего года возможности станут больше. Цифровые рубли можно будет использовать для любых платежей федерального бюджета, а также для зачисления в него доходов. Планируется, что к 1 сентября 2028 года система будет работать в полную силу. Подчеркнем, цифровой рубль уже работает: в сентябре глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков первым в стране получил зарплату в цифровых рублях. В Минфине тогда отметили, что переводить зарплату в цифровой валюте можно только с согласия сотрудника.