Что изменится в жизни россиян с 1 октября

— Некоторым бюджетникам повысят зарплату. За счет федерального бюджета на 7,6% оплату труда увеличат сотрудникам федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работникам федеральных госорганов, гражданскому персоналу воинских частей, а также сотрудникам учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти с военной или приравненной к ней службой. В связи с повышением размеров денежного довольствия, пенсии военных и бывших сотрудников силовых ведомств тоже будут проиндексированы на 7,6%.
— В России начнут внедрять цифровой рубль. С 1 октября стартует первый подготовительный этап введения электронной валюты. Начиная с этой даты цифровой рубль может быть использован государством для некоторых бюджетных трат. Перечень таких расходов будет согласован с ЦБ РФ и строго ограничен. Отметим, с 1 января следующего года возможности станут больше. Цифровые рубли можно будет использовать для любых платежей федерального бюджета, а также для зачисления в него доходов. Планируется, что к 1 сентября 2028 года система будет работать в полную силу. Подчеркнем, цифровой рубль уже работает: в сентябре глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков первым в стране получил зарплату в цифровых рублях. В Минфине тогда отметили, что переводить зарплату в цифровой валюте можно только с согласия сотрудника.
— Владельцев кафе и ресторанов с выручкой до 3 млрд рублей освободят от НДС. Согласно внесенным изменениям в Налоговый кодекс РФ, лимит годовой выручки будет увеличен с 2 до 3 млрд рублей, что даст право на освобождение от НДС. Однако есть дополнительные требования: доля доходов от услуг в общей сумме выручки за прошлый год должна составлять не меньше 70%, а среднемесячная оплата труда сотрудников и выплат физлицам за прошлый год не должна быть ниже средней зарплаты по соответствующему виду деятельности в регионе. Также напомним, что нулевую ставку по НДС для гостиниц и иных средств размещения продлили до 31 декабря 2030 года.
— У пенсионеров появится возможность подтверждать свой льготный статус QR-кодом. Подтвердить статус пенсионера можно будет как привычным способом — с помощью бумажного свидетельства, так и в электронном виде — через QR-код в личном кабинете портала «Госуслуги». Двухмерный штриховой код будет содержать те ж данные, что и бумажное свидетельство.
— Для самозанятых и МСП введут кредитные каникулы. Самозанятые, микропредприятия, а также малые и средние предприятия, которые входят в реестр МСП, смогут претендовать на кредитные каникулы сроком до 6 месяцев. На период таких каникул заемщик освобождается от платежей по основному долгу, однако проценты продолжают начисляться. Для каждой категории установят свои лимиты по сумме кредита: до 10 млн рублей — для самозанятых, до 60 млн рублей — для микропредприятий, до 400 млн рублей — для малых компаний и до 1 млрд рублей — для средних компаний.
При этом для получения льготы нужно будет соблюсти ряд условий, одни из которых: кредит не должен превышать установленный государством лимит, кредитный договор заключен не раньше 1 марта 2024 года, компания не должна быть банкротом или находиться в процессе банкротства, реорганизации или ликвидации, просрочка по платежам не должна превышать 30 календарных дней подряд, компания не должна одновременно пользоваться предусмотренными другими законами льготами по этому кредиту, отсутствуют акты суда о взыскании долга с компании, у банка нет требований для досрочного погашения кредита и так далее.
— Изменится порядок направления неформализованных обращений через операторов электронного документооборота. С 1 октября исключат возможность прикладывать приложения к обращению, а с 1 ноября прекратят прием обращений через операторов электронного документооборота.
Автор: Милена Пинаевская.