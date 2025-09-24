В Гомеле сотрудник банка вызвал милицию, когда на обмен принесли 100 долларов

В ведомстве сообщили, что в один из банков Гомеля в начале сентября 2025 года принесли на обмен банкноту номиналом 100 долларов. У кассира возникли некоторые сомнения в ее подлинности. По сигналу тревожной кнопки в отделение банка приехали сотрудники милиции. Денежная купюра была изъята, ее направили на экспертизу.