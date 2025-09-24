Ричмонд
В Гомеле сотрудник банка вызвал милицию, когда на обмен принесли 100 долларов

В Гомеле кассир банка нажал тревожную кнопку из-за 100 долларов, которые принесли на обмен.

Источник: Комсомольская правда

В Гомеле сотрудник банка вызвал милицию, когда на обмен принесли 100 долларов. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

«Гомельские эксперты установили факт суперподделки 100-долларовой банкноты», — обратили внимание в ГКСЭ.

В ведомстве сообщили, что в один из банков Гомеля в начале сентября 2025 года принесли на обмен банкноту номиналом 100 долларов. У кассира возникли некоторые сомнения в ее подлинности. По сигналу тревожной кнопки в отделение банка приехали сотрудники милиции. Денежная купюра была изъята, ее направили на экспертизу.

Специалисты установили, что банкнота в 100 долларов была изготовлена на бумаге, которая аналогична подлинной. Кроме того, ее изготовили тем же способом печати, что и настоящие деньги.

«Денежный билет отличался от оригинала лишь выполнением мелких деталей», — уточнили в Государственном комитете судебных экспертиз.

