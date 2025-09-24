В Гомеле сотрудник банка вызвал милицию, когда на обмен принесли 100 долларов. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
«Гомельские эксперты установили факт суперподделки 100-долларовой банкноты», — обратили внимание в ГКСЭ.
В ведомстве сообщили, что в один из банков Гомеля в начале сентября 2025 года принесли на обмен банкноту номиналом 100 долларов. У кассира возникли некоторые сомнения в ее подлинности. По сигналу тревожной кнопки в отделение банка приехали сотрудники милиции. Денежная купюра была изъята, ее направили на экспертизу.
Специалисты установили, что банкнота в 100 долларов была изготовлена на бумаге, которая аналогична подлинной. Кроме того, ее изготовили тем же способом печати, что и настоящие деньги.
«Денежный билет отличался от оригинала лишь выполнением мелких деталей», — уточнили в Государственном комитете судебных экспертиз.
Ранее МАРТ обнаружил места продажи косметики Nivea, запрещенной в Беларуси.
Тем временем МВД Беларуси запустило чат-бот в Telegram для связи с милицией.
Кстати, штормовое предупреждение из-за заморозков в Беларуси объявлено на 25 сентября.