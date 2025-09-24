1 октября в Омской области проведут масштабную проверку систем оповещения

По информации местных властей, звуковые сигналы будут слышны для жителей Называевска с 10:00 до 10:45. Подобные проверки регулярно проводятся и в других населенных пунктах региона, включая Омск, где весной текущего года уже тестировали работу систем оповещения, однако не все горожане смогли услышать сирены из-за технических особенностей оборудования.