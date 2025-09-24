1 октября в Омской области проведут масштабную проверку систем оповещения

Администрация Называевского района подтвердила проведение плановой проверки систем оповещения населения на территории Омской области. В среду, 1 октября, жители региона станут свидетелями тестирования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения.
«1 октября 2025 г. в Омской области спланировано проведение комплексной проверки готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, а также муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения», — сообщили в Администрации Называевского района.
По информации местных властей, звуковые сигналы будут слышны для жителей Называевска с 10:00 до 10:45. Подобные проверки регулярно проводятся и в других населенных пунктах региона, включая Омск, где весной текущего года уже тестировали работу систем оповещения, однако не все горожане смогли услышать сирены из-за технических особенностей оборудования.
