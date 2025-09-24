Мессенджер «Зосима» стал доступен для скачивания в Google Play

В сентябре 2024 года Алексей Агапов — президент фонда «Иннотех XXI» — разработчика мессенджера, сообщил РИА Новости, что для проекта по реставрации храмов «Спаси и сохрани» был разработан специальный мессенджер, аналогичный WhatsApp, под названием «Зосима» — в честь святого. Сообщалось, что в нем можно будет создать страничку храма, собирать пожертвования и обмениваться сообщениями, также в фонде сообщали, что мессенджер будет поддерживать чаты, фото, видео и онлайн-трансляции. В сентябре 2025 года Агапов уточнил, что первая презентация мессенджера запланирована на 30 октября этого года.