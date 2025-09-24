В Прикамье проложили туристический маршрут «Золотое кольцо»

Четырехдневный тур «Золотое кольцо Пермского края» включает знакомство с достопримечательностями столицы региона, посещение музея деревянного зодчества под открытым небом «Хохловка», Белогорского монастыря и Кунгура. Кроме того, путешественники попадут на смотровую площадку на вершине скалы Великан и в этнопарк реки Чусовой, где воссоздан быт уральской деревни. По легенде, именно отсюда войско атамана Ермака отправилось покорять Сибирь. Любознательных туристов заинтересует экскурсия по Всеволодо-Вильве, где полгода жил Борис Пастернак. Поэт приехал в этот небольшой поселок в начале 1916 года в гости к управляющему местным заводом и, устроившись на предприятие, получил бронь от призыва на фронт. В последний день туристы осмотрят древний город Соликамск и поселок Ныроб, куда Борис Годунов сослал дядю первого царя из династии Романовых. От тех времен осталась яма, где жил арестант. А напоследок путники отведают блюда местной кухни в Чердыни.