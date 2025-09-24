В Приморье водитель лишился прав из-за алкогольной зависимости

Житель Приморья был лишён права управления транспортными средствами из-за установленной алкогольной зависимости. Мужчина имел действующее водительское удостоверение категорий «В, В1, С, С1», однако состоял на учёте у врача-психиатра-нарколога с диагнозом, который входит в перечень медицинских противопоказаний для допуска к вождению, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Объединённую пресс-службу судебной системы края.
Суд, рассмотрев материалы дела, пришёл к выводу, что нахождение на наркологическом учёте с диагнозом синдрома алкогольной зависимости препятствует безопасному управлению транспортом. Красноармейским районным судом Приморья административный иск был удовлетворён. В результате водитель лишился права на управление транспортными средствами.
Вернуть право управления мужчина сможет только после прохождения лечения, снятия с учёта и успешного прохождения повторного медицинского освидетельствования.