В Приморье водитель лишился прав из-за алкогольной зависимости

Мужчина состоит на учёте у врача-психиатра-нарколога.

Источник: PrimaMedia.ru

Житель Приморья был лишён права управления транспортными средствами из-за установленной алкогольной зависимости. Мужчина имел действующее водительское удостоверение категорий «В, В1, С, С1», однако состоял на учёте у врача-психиатра-нарколога с диагнозом, который входит в перечень медицинских противопоказаний для допуска к вождению, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Объединённую пресс-службу судебной системы края.

Суд, рассмотрев материалы дела, пришёл к выводу, что нахождение на наркологическом учёте с диагнозом синдрома алкогольной зависимости препятствует безопасному управлению транспортом. Красноармейским районным судом Приморья административный иск был удовлетворён. В результате водитель лишился права на управление транспортными средствами.

Вернуть право управления мужчина сможет только после прохождения лечения, снятия с учёта и успешного прохождения повторного медицинского освидетельствования.