46 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи после ограничения полетов

В аэропортах Кубани наблюдаются массовые задержки авиарейсов. По данным онлайн-табло воздушной гавани Сочи, на вылет опаздывают 36 самолетов — в Челябинск, Казань, Анталью, Москву, Тбилиси, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Ижевск, Самарканд, Новый Уренгой, Уфу, Стамбул, Салехард, Екатеринбург, Ереван, Сургут, Сыктывкар, Киров, Тюмень и Нижневартовск.
На прилет задерживаются 30 рейсов — из Казани, Челябинска, Москвы, Ижевска, Новосибирска, Екатеринбурга, Уфы, Перми, Стамбула, Кургана, Тюмени, Минеральных Вод, Антальи, Тбилиси, Новокузнецка, Сургута, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Кирова и Сыктывкара.
В Геленджике задержек не зафиксировано.
Напомним, что в аэропортах Сочи и Геленджика временно ввели ограничения на полеты. Связано это с обеспечением безопасности пассажиров, отметил в своем Telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. Также на территории Краснодарского края объявили «Беспилотную опасность».
Позже ограничения сняли. На запасные аэродромы ушли семь самолетов, выполнявших рейсы в Сочи. По готовности экипажей и ВС, борты начнут вылетать в аэропорт города-курорта. Рейсы на прилет будут обслуживаться по факту прибытия, на вылет — по факту очередности и готовности воздушных судов.