Новый замглавы МИД России рассказал о круге своих обязанностей

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Новый замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский рассказал РИА Новости в первом интервью в новом качестве, чем будет заниматься на посту.
«Вверенный мне внешнеполитический участок можно на сегодня разделить на два крупных блока», — указал он.
«Во-первых, это проблемный комплекс наших взаимоотношений с государствами Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), которыми мне ранее уже приходилось заниматься в должности директора Третьего Европейского департамента МИД России», — уточнил Любинский.
По его словам, помимо враждебно настроенных стран, в регионе «есть и страны, и хорошо известные политики, которые придерживаются гораздо более разумных, конструктивных позиций». «Они заметно выделяются на фоне общего, правда, всё менее стройного хора западных запевал», — отметил он.
«Главная задача применительно ко всем упомянутым странам — последовательное и диверсифицированное выстраивание жёстко прагматичных отношений в новых условиях, эффективное политико-дипломатическое сопровождение и обеспечение комплексной работы российских органов власти по защите и продвижению наших национальных интересов», — подчеркнул новый замглавы МИД РФ.
«Помимо Центральной и Восточной Европы я буду заниматься вопросами прав человека, а также противодействия новым вызовам и угрозам», — добавил Любинский.