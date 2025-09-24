В Новосибирске с 25 сентября начнется третий этап подключения к отоплению

В Новосибирске начали давать отопление в дома. Запуск пройдет в шесть этапов. К 1 октября тепло должно поступить во все многоквартирные дома, а к 3 октября — на промышленные и административные объекты.
Первыми тепло получили социальные учреждения. С 17 по 19 сентября отопление было подано в больницы, поликлиники и детские сады. С 25 сентября стартовала третья очередь подключения к отоплению. Вот на каких улицах дадут тепло:
ТЭЦ-2 (Ленинский вывод): Горский микрорайон, улицы Космическая, часть Геодезической, Новогодняя, Вертковская, Ватутина (Кировский район), Немировича -Данченко (нечетная сторона), дома по улице Блюхера № 36−54.
ТЭЦ-2 (Городской вывод): улицы Бориса Богаткова, Восход, Гурьевская, Зыряновская, Добролюбова, Никитина, Грибоедова, Кирова, Якушева, Декабристов, Сакко и Ванцетти, Нижегородская, Садовая, III Интернационала, 9 Ноября, Большевистская, Обская, 2-ая Обская, Октябрьская, Депутатская.
ТЭЦ-3: Западный жилмассив, улицы Холмистая, Колхидская, Невельская, Забалуева Халтурина, Кировский р-н Беловежская, Мира Бурденко, Бетонная, Зорге, Петухова (от Громова до остановки «Петухова»).
ТЭЦ-4: улицы Д. Давыдова, О. Дундича; жилая зона в районе площади Калинина и Красного проспекта, улицы Калинина, Весенняя, чётная сторона улицы Д. Ковальчук от Плановой до площади Калинина.
ТЭЦ-5: улицы Б. Богаткова, Советская, Военный городок — только жилая часть, Республиканская, Авиастроителей, Учительская, Чкалова, Лазарева, Артиллерийская, Автогенная, Ленинградская, Пешеходная, Псковская, Никитинский жилмассив, жилмассив по Крылова.