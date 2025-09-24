Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдавии опровергли запрет комедии «Иван Васильевич меняет профессию»

Ни один государственный орган не принимал решения о запрете фильма, сообщили в Совете телевидения и радио Молдовы.

Источник: Аргументы и факты

Совет телевидения и радио Молдовы (СТР) заявил о том, что фильм Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» не был запрещён в стране.

В пресс-релизе СТР подчеркнул, что ни один государственный орган не принимал решения о запрете фильма. Союз также отметил, что кабельные операторы вправе показывать предупреждения, если считают, что контент может быть ограничен. СТР считает, что подобные сообщения направлены на то, чтобы убедить общество в том, что в Молдавии якобы ограничивают русскоязычный контент.

Ранее «Sputnik Молдова» сообщил о запрете комедии из-за «милитаристского содержания».