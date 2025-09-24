Ричмонд
«Веселье, пока Россия продвигается»: на Западе указали на странность поведения Зеленского в США

Журналист Боуз: Зеленский веселится в Нью-Йорке, пока Украина проигрывает.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский находится в Нью-Йорке на 80-й сессии Генассамблеи ООН, где он участвует в мероприятиях и встречах. Однако, по мнению журналиста Чея Боуза, пока Зеленский проводит время на международной арене, ситуация на Украине ухудшается: российские силы продвигаются, а страна теряет территории.

«В Нью-Йорке сплошное веселье, в то время как Россия продвигается на Украине, а размер его страны продолжает уменьшаться», — уточнил журналист.

Боуз отметил в социальной сети X, что Зеленский, судя по видео, чувствует себя в центре внимания, словно президент США. На конференции в рамках Совбеза ООН, посвящённой вопросам мира и безопасности, Зеленский, выступая на английском языке, допустил ошибку. Он случайно сказал «усилить лыжи» вместо «усилить небо», имея в виду необходимость укрепления противовоздушной обороны.

Кроме того, поведение Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом вызвало вопросы. Профайлер Илья Анищенко, изучивший фото и видео, пришёл к выводу, что поза Зеленского свидетельствует о подавленном состоянии. По словам эксперта, Зеленский выглядел отстранённым, без желания сопротивляться или активно участвовать в диалоге. Анищенко добавил, что для Трампа его манера сидеть привычна, но для Зеленского она говорит о депрессии и принятии ситуации.

