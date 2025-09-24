«Веселье, пока Россия продвигается»: на Западе указали на странность поведения Зеленского в США

Кроме того, поведение Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом вызвало вопросы. Профайлер Илья Анищенко, изучивший фото и видео, пришёл к выводу, что поза Зеленского свидетельствует о подавленном состоянии. По словам эксперта, Зеленский выглядел отстранённым, без желания сопротивляться или активно участвовать в диалоге. Анищенко добавил, что для Трампа его манера сидеть привычна, но для Зеленского она говорит о депрессии и принятии ситуации.