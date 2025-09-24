Рома Зверь высказал свое мнение об «Интервидении»

«Интервидение» — это музыкальный конкурс, который проводился в 1960—1980-х годах под эгидой Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT). Его часто сравнивали с «Евровидением», однако участие в нем принимали не только социалистические страны, но и представители Австрии, Бельгии, Испании, Канады, Нидерландов, Португалии и других государств.