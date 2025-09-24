Хабаровские зумеры не слушают музыку на работе

Цифровая экосистема МТС на основе данных сервиса МТС Музыка изучила музыкальные привычки жителей России. Реже всех музыкальное сопровождение на работе включают зумеры (14−24 лет). Лишь 5% представителей этого поколения собирает рабочий плейлист. Миллениалы (25−41 лет) оказались самым музыкальным поколением. 52% опрошенных чаще всех предпочитают выполнять рабочие задачи с музыкальным сопровождением.
Среди поколения Х (42−58 лет) только треть включает музыку на работе. Еще реже это делают бумеры (59−81 лет) — только 9% опрошенных. Для сопровождения рабочих задач слушатели чаще выбирают спокойные композиции без слов. В целом, согласно данным аналитиков, музыку на работе выбирают в основном мужчины. 64% против 36% опрошенных женщин.
Пик рабочих прослушиваний музыки за последний год пришелся на теплый сезон 2025 года: июль, июнь и май. Реже всего трудились под музыку в марте, феврале, а также сентябре прошлого года. При этом 85% слушателей работают под музыку с устройств на Android, и только 15% — с iOS. Самыми музыкальными стали Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область — региональные лидеры с аудиторией, которая наиболее часто выбирает плейлист под рабочие задачи.