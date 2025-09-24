Хабаровские зумеры не слушают музыку на работе

Пик рабочих прослушиваний музыки за последний год пришелся на теплый сезон 2025 года: июль, июнь и май. Реже всего трудились под музыку в марте, феврале, а также сентябре прошлого года. При этом 85% слушателей работают под музыку с устройств на Android, и только 15% — с iOS. Самыми музыкальными стали Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область — региональные лидеры с аудиторией, которая наиболее часто выбирает плейлист под рабочие задачи.