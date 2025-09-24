Snoop Dogg согласился провести концерт в России и назвал условия

«Snoop Dogg согласился провести концерт в России — правда, только на закрытой вечеринке и минимум за 2 млн долларов», — пишет telegram-канал Baza. Рэпер запросил номер в пятизвездочном отеле и гримерку с PlayStation 1, укомплектованную играми Madden 99, NBA Live 99, NCAA College 99, Triple Play 99, четырьмя джойстиками и большим экраном. Для группы поддержки из минимум 12 человек требуется отдельная запираемая гримерка с душем и туалетом.