Суд Москвы постановил заочно арестовать Каца* за нарушение закона об иноагентах

Хорошевский суд Москвы постановил заочно арестовать блогера Максима Каца*, в отношении которого возбудили уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п. 1 ч.2 ст. 29 УПК РФ; ст. 108 УПК РФ) Каца М. Е.*», — следует из картотеки судов Москвы.

Находящийся заграницей Кац* дважды в течение года привлекался по статье КоАП за нарушение порядка деятельности иноагента. Следствие считает, что блогер уклонился от исполнения своих обязанностей. В августе против Максима Каца* было возбуждено уголовное дело. А 23 сентября в суд поступило ходатайство о его заочном аресте. Это уже второе уголовное дело в отношении блогера. В августе 2023 Басманный суд Москвы заочно приговорил Каца* к 8 годам колонии по делу о фейках про Армию РФ (ст. 207.3 УК РФ).

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

*Признан в России иностранным агентом.