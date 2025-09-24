Суд Москвы постановил заочно арестовать Каца* за нарушение закона об иноагентах

Находящийся заграницей Кац* дважды в течение года привлекался по статье КоАП за нарушение порядка деятельности иноагента. Следствие считает, что блогер уклонился от исполнения своих обязанностей. В августе против Максима Каца* было возбуждено уголовное дело. А 23 сентября в суд поступило ходатайство о его заочном аресте. Это уже второе уголовное дело в отношении блогера. В августе 2023 Басманный суд Москвы заочно приговорил Каца* к 8 годам колонии по делу о фейках про Армию РФ (ст. 207.3 УК РФ).