Во Владивостоке выпало 10 мм осадков: начались подтопления

Дождь во Владивостоке набирает обороты — в городе уже выпало около 10 мм осадков. Из-за ливня на некоторых улицах образовались подтопления, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) «Содержание городских территорий».
Специалисты инженерной службы «СГТ» уже приступили к работам по устранению воды с проезжей части. Возле площади Луговой задействован илосос для откачки скопившейся воды. В других районах вода уходит самостоятельно через системы ливневой канализации.
По прогнозам синоптиков, дождь сохранится до следующей ночи. Жителей просят соблюдать осторожность на дорогах и быть внимательными к погодным условиям.
Напомним, из-за потенциально опасных погодных явлений в Приморье 24 сентября действует штормовое предупреждение.