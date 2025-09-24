Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке выпало 10 мм осадков: начались подтопления

На дороге возле площади Луговой специалисты отводят воду с помощью илососа.

Источник: PrimaMedia.ru

Дождь во Владивостоке набирает обороты — в городе уже выпало около 10 мм осадков. Из-за ливня на некоторых улицах образовались подтопления, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) «Содержание городских территорий».

Специалисты инженерной службы «СГТ» уже приступили к работам по устранению воды с проезжей части. Возле площади Луговой задействован илосос для откачки скопившейся воды. В других районах вода уходит самостоятельно через системы ливневой канализации.

По прогнозам синоптиков, дождь сохранится до следующей ночи. Жителей просят соблюдать осторожность на дорогах и быть внимательными к погодным условиям.

Напомним, из-за потенциально опасных погодных явлений в Приморье 24 сентября действует штормовое предупреждение.