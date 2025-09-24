На такой абсурд не будем даже реагировать: В России ответили на «заклинания» Австрии по переговорам Москвы и Киева

Хотя еще летом этого года Майнль-Райзингер допустила возможность присоединения страны к НАТО. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что делая такие заявления, глава МИД Австрии оскорбляет население своей же страны, подавляющее большинство граждан которой, это более 70 процентов, выступает за сохранение внеблокового статуса.