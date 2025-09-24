Дипломатия Австрии «вне игры», так что Вена не станет площадкой переговоров по Украине. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.
Дипломат напомнил, что из австрийской столицы буквально каждый день раздаются аррогантные заклинания о готовности предоставить площадку для любого рода переговоров по Украине.
«В силу их абсурдности не считаем нужным даже реагировать — для нас австрийская дипломатия твёрдо закрепилась в статусе вне игры», — заключил Любинский.
В настоящее время Австрия пытается отстраниться от связей с НАТО. Глава МИД страны Беате Майнль-Райзингер призналась, что не хотела бы вступления страны в ряды НАТО. По мнению министра, в нейтральном статусе есть целый ряд преимуществ, отказываться от которых было бы расточительно.
Хотя еще летом этого года Майнль-Райзингер допустила возможность присоединения страны к НАТО. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что делая такие заявления, глава МИД Австрии оскорбляет население своей же страны, подавляющее большинство граждан которой, это более 70 процентов, выступает за сохранение внеблокового статуса.